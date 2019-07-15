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Ученые создали бактерию, пожирающую пластик

16.07.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские ученые нашли способ решить мировую проблему - навсегда избавить океан от гор пластика. Для этого они создали специальную генетически модифицированную бактерию. Испытывали ее в небольшом реакторе в лаборатории.



Его заполнили водой, внутрь поместив несколько пластиковых пакетов и саму бактерию. Она ускоряет процесс разложения пластика в разы. На выходе получается - углекислый газ, а сам материал разлагается на простые полимеры.

В итоге его можно будет повторно использовать в переработке или даже как топливо. Единственная проблема - скорость, с которой бактерии справляются с пластиком. Пока ее недостаточно чтобы справиться с тем объемом мусора, который есть в мировом океане. 
 
 
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Американские ученые нашли способ решить мировую проблему - навсегда избавить океан от гор пластика. Для этого они создали специальную генетически...
 
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