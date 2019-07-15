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Nissan обновил седан Skyline: водителю необязательно держать руки на руле
Источник материала: Tut.by
Бренд Infiniti на домашнем японском рынке не представлен, однако это не мешает Nissan продавать некоторые модели под материнской маркой. Одна из них — седан Infiniti Q50, в Японии известный как Nissan Skyline, который только что обновился.
Любопытно, что у дореформенной версии Skyline на кузове красовались логотипы Infiniti, но теперь их заменили на эмблемы Nissan. Одновременно седан сменил выражение «лица» — радиаторная решетка обзавелась характерным для последних моделей марки хромированным V-образным элементом, а из прочих видимых доработок следует отметить заднюю оптику с четырьмя круглыми секциями.
Но самая главная инновация модернизированного Skyline — новая версия системы автоведения
Гамма доступных силовых агрегатов для Skyline включает 360-сильную гибридную установку (комбинация 3,5-литрового V6 и электромотора) и трехлитровый V6 Biturbo с двумя вариантами мощности (300 и 400 лошадиных сил). Все версии располагают 7-ступенчатым «автоматом», привод может быть задним или полным (для гибридной модификации).
Продажи обновленного Skyline в Японии начнутся осенью. Цены будут начинаться от 40 тысяч долларов в пересчете.
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Компания Nissan представила в Японии обновленный седан Skyline. На других рынках этот автомобиль известен под именем Infiniti Q50.
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