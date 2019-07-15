Трамп заявил, что в нем нет ни капли расизма

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп во вторник отверг обвинения в том, что его недавние "твиты" носили расистский характер.

"Те твиты не были расистскими. Во мне нет ни капли расизма!" - написал американский лидер в твиттере.

Он также раскритиковал планы демократов провести голосование в Палате представителей по предложению осудить его комментарии в соцсетях.

"Так называемое голосование, которое должно пройти, - это жульничество со стороны демократов. Республиканцы не должны проявить слабость и не должны попасть в ловушку", - отметил Трамп.

Президент США предложил провести в конгрессе голосование по вопросу "непристойных слов и высказываний, лжи со стороны женщин-конгрессменов от Демократической партии", которые, по его словам, "ненавидят" США.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

"Если вы ненавидите нашу страну, если вы тут несчастливы, вы можете уехать", - заявил Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник.

Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.

После этих заявлений Трампа демократы Палаты представителей США решили инициировать голосование по резолюции, осуждающей комментарии президента Дональда Трампа в твиттере, которые они считают расистскими.

В тексте резолюции говорится, что Палата представителей считает, что "иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, и что те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в Соединенных Штатах в течение многих поколений".