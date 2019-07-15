Семашко призывает не увязывать вопрос компенсации налогового маневра с углублением интеграции

Источник материала: Интерфакс

Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере нужно решать, а не связывать с вопросом углубления интеграции между странами, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в Санкт-Петербурге во вторник.

Семашко отметил, что в переговорах по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России стороны нашли понимание, однако российские партнеры заявляют, что окончательно разобраться с этой проблемой и принять необходимые решения можно будет только после решения вопроса об углублении интеграции.

"Я считаю, что нельзя связывать одни вещи с другими, потому что то, что созрело в рамках других соглашений, других договоренностей, надо решать, и давно надо было решать - уже с 31 января этого года", - сказал Семашко, его цитирует госагентство БелТА .

Минск со второй половины 2018 года ведет безуспешные переговоры с РФ о возможности компенсации издержек из-за реализации налогового маневра. По оценке Минска, в 2019 году издержки могут составить $400 млн, а за весь период реализации налогового маневра (2019-2024 гг.) - более $10 млрд.