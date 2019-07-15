|
От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона Олегом Кожемяко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ещё перед началом официального разговора, за личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией, Президент лично вручил губернатору высокую награду – орден Почёта. Обсуждали на встрече, конечно, и вопросы экономические. Пока товарооборот с Приморьем небольшой – около 18 миллионов долларов. Скромные цифры, уверены стороны, не отвечают общему потенциалу. Тем более, белорусам есть что предложить. Что может ещё крепче связать Беларусь и дальний регион России? Расскажет Анастасия Иванникова.
Приморский край – очень живописное и по-настоящему уникальное место на Дальнем Востоке. Казалось бы, российский регион, но от Владивостока до Москвы более 9 тысяч километров, а вот до границы с Китаем всего каких-то – 205. В целом же по суше край граничит с Хабаровским краем, Китаем и Северной Кореей, а на востоке и юге омывается Японским морем. Одним словом, тайга и море здесь тесно сплелись. Вот такой природный уникум.
И, кстати, Приморский край – один их тех российских регионов, с кем мы настроены на продуктивный диалог.
В свою очередь и российский губернатор не раз показывал партнёрские намерения. Причём не зависимо от должности и «подначаленного» ему региона.
Вот, к примеру, будучи губернатором Амурской области, Олег Кожемяко реализовал совместный проект по развитию агросектора. По нашим технологиям построили животноводческий комплекс.
Теперь – очередь Приморья. Опыт будут переносить – не раз обещал российский губернатор. И ведь таких примеров успешного сотрудничества немало. Главное – переходить от простых слов и договорённостей к реальным действиям. И тут к нашим российским партнёрам не придерешься. Не зря уже в самом начале встречи Александр Лукашенко не просто радушно встретит давнего друга, но и вручит Олегу Кожемяко заслуженный орден Почёта за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Тесные личные контакты Александр Лукашенко и Олег Кожемяко наладили давно. Как губернатор Амурской и Сахалинской областей, Олег Кожемяко посещал Беларусь пять раз. Неудивительно, что наши сильные стороны знает.
Так, в Приморье рассчитывают на помощь наших аграриев в развитии семеноводства, картофелеводства, выращивании ягод и фруктов. Заинтересованы и в современной белорусской сельхозтехнике, адаптированной к местным природным условиям. Кстати, на конкретные договорённости с белорусскими партнёрами гости из Приморья вышли накануне, когда посещали Могилёвский регион.
Олег Кожемяко:
Как говорится, для родного края – самое лучшее, в том числе белорусское. Олег Кожемяко родился в селе Черниговка. Это Приморье. Потом проходил в крае военную службу, проработал на различных местных предприятиях вплоть до 2002 года.
Уже потом были 7 лет руководства Амурской областью, ещё три года – Сахалинской. Губернатор Приморского края – с декабря 2018 года. И с этим регионом нам есть над чем работать.
К сожалению, территориальная отдалённость и сложные логистические схемы доставки грузов несколько тормозят взаимный товарооборот, а ведь потенциал огромный. Причём нацелиться можем не только на укрепление торговых связей, но и на создание совместных производств. Выйти на следующую ступень после простого пути купли-продажи.
Александр Лукашенко:
Александр Лукашенко не зря скажет про наш общий машиностроительный интерес. Уникальная природа – не единственное сокровище Приморского края. Есть здесь также крупные и уникальные месторождения полезных ископаемых. И, кстати, работают на них «белорусы» – причём, некоторые наши БелАЗы даже внешне приспособили к российской прописке, выкрасили в бело-сине-красный триколор.
Впрочем, по достоинству партнёры оценили и нашу дорожно-строительную, лесозаготовительную технику, автобусы МАЗ. На очереди – электрический транспорт.
Ну и конечно, давно знают в Приморье Беларусь «на вкус». Очень любят нашу мясную и молочную продукцию, закупают консервы, детское питание. Да и сам Олег Кожемяко знает это не понаслышке. Все благодаря далёким белорусским корням.
Олег Кожемяко:
То, что Беларусь готова участвовать в разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Приморском крае, уже потом подчеркнут и в белорусском правительстве. Тесное сотрудничество с БелАЗом – направление действительно выгодное. Кроме того, наши организации готовы помочь в проектировании и возведении жилья, модернизации дорог, обустройстве населённых пунктов. Перспективным назвать можно и сотрудничество в IT-отрасли и развитии цифровой экономики. Для проработки конкретных совместных проектов предложено даже создать рабочую группу.
Впрочем, есть ещё и то, что роднит Беларусь и Приморский край намного лучше, чем просто успехи в торговле – общая история. Неудивительно, что традиционная церемония возложения венков к монументу Победы в таком случае приобретает ещё более глубокий смысл.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От укрепления торговых связей до создания совместных производств. В чём потенциал сотрудничества Беларуси и Приморья?
Новости Беларуси. Беларусь готова создавать совместные предприятия с Приморским краем. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)