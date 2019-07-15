Беларуский рынок нелегального софта оценили в $60 миллионов

По данным экспертов, в нашей стране теневой сектор составляет 50-60 миллионов долларов. Для сравнения: в России он достигает около 1,29 миллиарда долларов, в Украине – 108 миллионов долларов, в Казахстане – 62 миллиона долларов. Однако аналитики компании сделали вывод, что через десять лет пиратского софта в Беларуси практически не останется. Его объем снизится в пять раз (до десяти миллионов долларов) и не сможет конкурировать с официальным рынком, который, в свою очередь, вырастет в полтора-два раза.





Директор компании Полина Ганкович объясняет это двумя основными причинами. Во-первых, беларусы становятся более зрелыми: они выбирают легальный софт и отказываются от рисков. Во-вторых, в Беларуси в первом чтении приняли закон о персональных данных. Когда он вступит в силу, любое ПО должно будет считаться с новыми требованиями безопасности. А это возможно только для лицензионного софта.