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Беларуский рынок нелегального софта оценили в $60 миллионов

16.07.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуский офис системы «Битрикс24», которая помогает управлять бизнесом, привела статистику рынка нелегального софта, пишет dev.by. Беларусы используют более 80% программного обеспечения без лицензии, но в скором будущем ситуация круто изменится.

По данным экспертов, в нашей стране теневой сектор составляет 50-60 миллионов долларов. Для сравнения: в России он достигает около 1,29 миллиарда долларов, в Украине – 108 миллионов долларов, в Казахстане – 62 миллиона долларов. Однако аналитики компании сделали вывод, что через десять лет пиратского софта в Беларуси практически не останется. Его объем снизится в пять раз (до десяти миллионов долларов) и не сможет конкурировать с официальным рынком, который, в свою очередь, вырастет в полтора-два раза.

Директор компании Полина Ганкович объясняет это двумя основными причинами. Во-первых, беларусы становятся более зрелыми: они выбирают легальный софт и отказываются от рисков. Во-вторых, в Беларуси в первом чтении приняли закон о персональных данных. Когда он вступит в силу, любое ПО должно будет считаться с новыми требованиями безопасности. А это возможно только для лицензионного софта.
 
 
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Беларуский офис системы «Битрикс24», которая помогает управлять бизнесом, привела статистику рынка нелегального софта, пишет dev.by. Беларусы используют более 80%...
 
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