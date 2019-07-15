МВД Юрия Караева: началась настоящая либерализация?

"Белсат" . Сразу двоих пьяных правоохранителей за рулем задержали в минувшие выходные, рассказала в телеграм-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова. Получить подобную информацию, тем более через официальный канал такой закрытой структуры как МВД, при бывшем министре Игоре Шуневиче – такое представить было очень трудно, передает





Борис Горецкий, заместитель председателя БАЖ:





«Несколько раз белорусские журналисты обращались за информацией в МВД и ответы получали. То есть Министерство внутренних дел представляло такую информацию, хотя по инерции или по-старинке задержали съемочную группу телеканала «Белсат», то есть милиционеры по-прежнему подозрительно, осторожно относятся к журналистам».





Относительную либерализацию со стороны министерства, которое возглавляет Юрий Караев, заметил и журналист Степан Светлов, известный также как блогер Нехта. Однако добавляет: не все детали, которые попадают к нему через личные источники, доходят до общественности через официальных представителей МВД.





«Например, о происшествии с милицейским автомобилем, которое случилось в Речице. В сообщении о ситуации, когда милиционер сбил велосипедиста, забыли добавить, что милиционер был пьян. И так далее. То есть открытость сохраняется только внешне», – комментирует Степан Светлов, журналист, блогер НЕХТА.





А вот общественные активисты, которые держат вахту у ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, не почувствовали хоть какой-то либерализации со стороны подчиненных Юрия Караева. Павел Северинец, БХД:





«За последний месяц три раза задерживали только одних молодофронтовцев. Даже при Шуневиче, чтобы три задержания и суды (как, к примеру, над Денисом Урабановичем, который сейчас идет), такого не было».





А каких шагов ждут от ведомства Юрия Караева сами белорусы?









«Лояльное отношение должно быть к тем же самым инвалидам и пожилым людям, которых они щемят в переходах».





«Чтобы они пропагандировали, что милиционер – защитник порядка, защитник граждан».





«Чтобы они любили свою работу и любили людей, с которыми им приходится работать».





«Они народу не помогают. А вообще я хочу вам вот что сказать – рыба гниет с головы», – говорят жители Минска





А потому, как бы дальше ни либерализовалось силовое министерство, всегда следует помнить о главном наказе, который глава Беларуси дал министру Юрию Караеву во время его назначения.