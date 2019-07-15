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МВД Юрия Караева: началась настоящая либерализация?

16.07.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завели Telegram, позволили фотографироваться с городовым, позитивно зарекомендовали себя во время «Европейских игр». Министерство внутренних дел, которое больше месяца возглавляет министр Юрий Караев, становится будто бы все более открытым для журналистов. А как выглядит ситуация с простыми гражданами?

Сразу двоих пьяных правоохранителей за рулем задержали в минувшие выходные, рассказала в телеграм-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова. Получить подобную информацию, тем более через официальный канал такой закрытой структуры как МВД, при бывшем министре Игоре Шуневиче – такое представить было очень трудно, передает "Белсат".

Борис Горецкий, заместитель председателя БАЖ:

«Несколько раз белорусские журналисты обращались за информацией в МВД и ответы получали. То есть Министерство внутренних дел представляло такую информацию, хотя по инерции или по-старинке задержали съемочную группу телеканала «Белсат», то есть милиционеры по-прежнему подозрительно, осторожно относятся к журналистам».

Относительную либерализацию со стороны министерства, которое возглавляет Юрий Караев, заметил и журналист Степан Светлов, известный также как блогер Нехта. Однако добавляет: не все детали, которые попадают к нему через личные источники, доходят до общественности через официальных представителей МВД.

«Например, о происшествии с милицейским автомобилем, которое случилось в Речице. В сообщении о ситуации, когда милиционер сбил велосипедиста, забыли добавить, что милиционер был пьян. И так далее. То есть открытость сохраняется только внешне», – комментирует Степан Светлов, журналист, блогер НЕХТА.

А вот общественные активисты, которые держат вахту у ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, не почувствовали хоть какой-то либерализации со стороны подчиненных Юрия Караева. Павел Северинец, БХД:

«За последний месяц три раза задерживали только одних молодофронтовцев. Даже при Шуневиче, чтобы три задержания и суды (как, к примеру, над Денисом Урабановичем, который сейчас идет), такого не было».

А каких шагов ждут от ведомства Юрия Караева сами белорусы?


«Лояльное отношение должно быть к тем же самым инвалидам и пожилым людям, которых они щемят в переходах».

«Чтобы они пропагандировали, что милиционер – защитник порядка, защитник граждан».

«Чтобы они любили свою работу и любили людей, с которыми им приходится работать».

«Они народу не помогают. А вообще я хочу вам вот что сказать – рыба гниет с головы», – говорят жители Минска.

А потому, как бы дальше ни либерализовалось силовое министерство, всегда следует помнить о главном наказе, который глава Беларуси дал министру Юрию Караеву во время его назначения.
 
Теги: Минск
 
 
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Завели Telegram, позволили фотографироваться с городовым, позитивно зарекомендовали себя во время «Европейских игр». Министерство внутренних дел, которое больше...
 
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