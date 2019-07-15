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Макрон согласился стать посредником в переговорах Сербии и Косово
Источник материала: Партизан
Президент Франции намерен пригласить на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поможет возобновить переговоры по нормализации отношений между Сербией и Косово, обострившиеся в последние месяцы из-за налога на импорт. Об этом сообщает
После встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде 15 июля Макрон отметил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пригласит на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово.
По его словам, Франция и Германия, как и любая другая страна не могут предложить "волшебное решение" кризиса между Сербией и Косово, потому что основная роль в этом принадлежит этим двум балканским странам.
15 июля Макрон прибыл с двухдневным визитом в Белград.
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Президент Франции намерен пригласить на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово.
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