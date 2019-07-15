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Российский финансовый десант в Минске: зачем Герман Греф и другие топы приехали в столицу?
Источник материала: Myfin
За победу в общекомандном зачете борются 20 команд из территориальных и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних компаний Сбербанка. Участвует в соревнованиях и команда
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В Минске с 15 по 21 июля проходит XIII Летняя международная Сбербанкиада.
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