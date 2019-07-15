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Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сбербанк России последние годы активно использует в своей работе роботов-юристов, которые заменяют юристов-людей. Такой искусственный интеллект, к примеру, легко справляется с написанием искового заявления. А значит, все подобные документы по физическим лицам как раз и станут делать андроиды.
Белорусы внимательно изучают опыт российских коллег и предлагают свои решения – к примеру, смарт-контракты. По сути – это программный код, который при считывании алгоритма преобразуется в полноценный привычный нам вид контракта. Искусственный интеллект может быть полезен при проверке больших объёмов документов.
Денис Олейников, разработчик белорусского законодательства в сфере высоких технологий:
Интерес к Парку высоких технологий не случаен. Наша страна является одним из ведущих центров в сфере искусственного интеллекта в странах СНГ и Восточной Европы. Белорусскими разработками успешно пользуются по всему миру, клиентами и заказчиками компаний-резидентов ПВТ являются крупнейшие мировые корпорации.
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Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе...
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