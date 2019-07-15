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Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

16.07.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

Сбербанк России последние годы активно использует в своей работе роботов-юристов, которые заменяют юристов-людей. Такой искусственный интеллект, к примеру, легко справляется с написанием искового заявления. А значит, все подобные документы по физическим лицам как раз и станут делать андроиды.   

Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

Белорусы внимательно изучают опыт российских коллег и предлагают свои решения – к примеру, смарт-контракты. По сути – это программный код, который при считывании алгоритма преобразуется в полноценный привычный нам вид контракта. Искусственный интеллект может быть полезен при проверке больших объёмов документов.   

Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

Денис Олейников, разработчик белорусского законодательства в сфере высоких технологий:
Когда идет проверка большого бизнеса, юристы не в состоянии вычитать все документы, они вычитывают репрезентативную выборку. Ошибка может крыться в аналогичном документе, непроверенном. Машина способна проверить все. Если мы даем искусственному интеллекту тот же чек-лист и говорим: «Пожалуйста, проверь». Ставим задачу проверить все документы, то машина проверит все документы достаточно быстро, и такие программы уже есть.

Герман Греф в ПВТ ознакомился с принципом работы смарт-контрактов

Интерес к Парку высоких технологий не случаен. Наша страна является одним из ведущих центров в сфере искусственного интеллекта в странах СНГ и Восточной Европы. Белорусскими разработками успешно пользуются по всему миру, клиентами и заказчиками компаний-резидентов ПВТ являются крупнейшие мировые корпорации.  

Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие» 

Люди в материале: Герман Греф, Денис Олейников
 
 
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Новости Беларуси. Смарт-контракты и искусственный интеллект на службе банка. Герману Грефу показали новейшие разработки белорусских учёных, сообщили в программе...
 
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