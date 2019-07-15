К сведению граждан

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16.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
18 июля в 16.30 в филиале «Жирмунский центр культуры и досуга» пройдет встреча председателя Вороновского райисполкома Н.А. Розума с жителями Жирмунского сельсовета. Тема встречи: «Об актуальных вопросах и проблемах жизнедеятельности населения аг. Жирмуны и Жирмунского сельсовета».
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18 июля в 16.30 в филиале «Жирмунский центр культуры и досуга» пройдет встреча председателя Вороновского райисполкома Н.А. Розума с жителями Жирмунского сельсовета....
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