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18 июля — Единый день информирования
16.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
по темам: «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр»; «О профилактике производственного травматизма».
Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом учреждения здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» (16.00, зал заседаний). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами Вороновского районного отдела по чрезвычайным ситуациям (8.30, зал заседаний РОЧС); дочернего унитарного Вороновского предприятия мелиоративных систем (9.00, зал заседаний ДУ «Вороновское ПМС»); Вороновского лесничества, государственного районного унитарного предприятия «Вороновская райплемстанция» (16.00, зал заседаний Вороновского лесничества).
В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан в аг. Больтишки по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Больтишского сельсовета» (8.30, филиал «Больтишский центр культуры и досуга»).
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по темам: «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр»; «О профилактике производственного травматизма». Областная информационно-пропагандистская группа...
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