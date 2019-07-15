Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник

Источник материала: Виртуальный Брест

На участке у мелиоративного канала, куда влетел Mercedes GL, установлено барьерное ограждение.





Напомним, смертельная авария произошла 7 июля. Пьяный 31-летний водитель не справился с управлением и автомобиль упал в мелиоративный канал.

В машине находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).





Фото: пресс-служба МВД

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте.





Теперь здесь появился отбойник, пишет «Салiдарнасць».