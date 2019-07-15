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Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник

16.07.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На участке у мелиоративного канала, куда влетел Mercedes GL, установлено барьерное ограждение.

Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник

Напомним, смертельная авария произошла 7 июля. Пьяный 31-летний водитель не справился с управлением и автомобиль упал в мелиоративный канал.

В машине находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).

Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник

Фото: пресс-служба МВД

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте.

Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник

Теперь здесь появился отбойник, пишет «Салiдарнасць».

 
 
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  На участке у мелиоративного канала, куда влетел Mercedes GL, установлено барьерное ограждение. Напомним, смертельная авария произошла 7 июля. Пьяный 31-летний...
 
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