|
Под Белоозерском, где в ДТП погибло пять человек, поставили отбойник
16.07.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На участке у мелиоративного канала, куда влетел Mercedes GL, установлено барьерное ограждение.
Напомним, смертельная авария
В машине находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).
Фото: пресс-служба МВД
В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте.
Теперь здесь появился отбойник, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке у мелиоративного канала, куда влетел Mercedes GL, установлено барьерное ограждение. Напомним, смертельная авария произошла 7 июля. Пьяный 31-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)