|
Егор Крид переехал в деревню и покатался на тракторе «Беларусь». Смотрим видео
Источник материала: Tut.by
Сегодня Егор Крид выпустил на своем YouTube-канале новый клип на песню «Сердцеедка». В самом начале ролика Крид по телефону рассказывает Юрию Дудю о том, что он отдалился от простых людей и решил переехать жить в деревню. В ролике Крид пытается влиться в жизнь местных: сидит в деревенском туалете, катается на тракторе «Беларусь», а основной сюжет построен вокруг сельской девушки, за которой и ухаживает Егор.
В подписи под видео Егор Крид написал:
— Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: «Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?». Я принял этот вызов! Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, представлен широкой публике.
Напомним, не так давно Егор Крид
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ролике Крид пытается влиться в жизнь местных: сидит в деревенском туалете, катается на тракторе «Беларусь», а основной сюжет построен вокруг сельской девушки, за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)