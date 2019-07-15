Егор Крид переехал в деревню и покатался на тракторе «Беларусь». Смотрим видео

Источник материала: Tut.by

Сегодня Егор Крид выпустил на своем YouTube-канале новый клип на песню «Сердцеедка». В самом начале ролика Крид по телефону рассказывает Юрию Дудю о том, что он отдалился от простых людей и решил переехать жить в деревню. В ролике Крид пытается влиться в жизнь местных: сидит в деревенском туалете, катается на тракторе «Беларусь», а основной сюжет построен вокруг сельской девушки, за которой и ухаживает Егор.

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В подписи под видео Егор Крид написал:

— Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: «Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?». Я принял этот вызов! Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, представлен широкой публике.

Напомним, не так давно Егор Крид покинул лейбл Black Star и стал самостоятельным артистом.

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