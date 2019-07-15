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Трамп подтвердил, что США не продадут F-35 Турции, получившей из РФ С-400 - СМИ

16.07.2019 20:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных ракетных систем С-400, передают американские СМИ.

Корреспондент телеканала Си-Би-Эс отмечает, что Трамп, говоря с журналистами, назвал создавшуюся ситуацию "очень сложной".

"Это очень сложная ситуация, в которую они попали. И мы в США попали в очень сложную ситуацию... Мы посмотрим, что будет дальше, но это на самом деле несправедливо (по отношению к Турции - ИФ)", - сказал Трамп.

Трамп, отмечает агентство Bloomberg, обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Турция решила купить С-400 у России.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, так как эта страна не отказалась от покупки у России зенитных...
 
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