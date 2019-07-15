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"Мы не готовы платить за похищение активистов". Минская милиция судится с организаторами Дня Воли

16.07.2019 20:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры оппозиции предложили ГУВД Мингорисполкома условия для "мирового соглашения".

"Мы не готовы платить за похищение активистов". Минская милиция судится с организаторами Дня Воли
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
25 июля в суде Московского района Минска пройдет заседание по иску ГУВД Мингорисполкома к организаторам празднования Дня Воли, прошедшего 24 марта в Киевском сквере. Такое решение приняла судья Ольга Гусакова на предварительном судебном заседании, прошедшем 16 июля.

Сумма иска составляет 7259 рублей: 6375 рублей — за превышение количества участников, а также пеня, начисляемая в размере 0,2% за каждый день просрочки оплаты, по состоянию на день подачи иска (3 июня) — 777 рублей. Однако это не окончательная сумма, поскольку пеня все еще нарастает.

Ответчиками по иску выступают лидеры БСДП (Грамада) Игорь Борисов, председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич, председатель ОГП Николай Козлов и представитель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова.

По словам Игоря Борисова, «мы предложили милиции мировой сценарий». Милиция отказывается от счета на 1400 человек, который она не может обосновать, и возвращается к иску до тысячи человек; ГУВД отказывается от всей пени и от процентов за пользование чужими средствами. 

- Соответственно, милиция приносит извинения за то, что оказала некачественные услуги (мы имеем в виду похищение активистов). У нас ведь не было никаких причин не платить с самого начала. Однако после похищения людей (Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского), мы, естественно, задержали оплату, поскольку не были согласны с необоснованно возросшей суммой оплаты. Тем более, что мы уже заплатили штраф в 120 базовых величин за нарушение закона о массовых мероприятиях – в итоге получается, что акция обойдется нам более чем в 10 тысяч рублей. Вся история выглядит как бизнес на оппозиционерах, - сообщил Игорь Борисов.


В суде представитель ГУВД Мингорисполкома Денис Зиновенко не дал внятного ответа на поставленные вопросы. Милиция насчитала 1400 участников, но признала, что такое количество участников зафиксировано с момента начала мероприятия и на протяжении последующих несколько часов, но не одновременно. Представитель милиции ответил, что не владеет методологией подсчета участников, не знает, сколько милиции было задействовано на охране, сколько – милиционеров в штатском. Однако цифра 1400 человек не включает в себя сотрудников милиции.

- Мы озвучили свои требования для мирового соглашения, Денис Зиновенко передаст их руководству ГУВД, которое и будет принимать решение. Конечно, по договору мы должны платить, но вопрос: в каких объемах и на каких условиях? Мы не отрицаем оплату, но если милиция оказывает некачественные услуги, то мы фактически лишены возможности обжаловать ее действия; к тому же мы не готовы платить и за похищение активистов. Если милиция признает наши условия, то и мы должны сделать шаг навстречу, - подчеркнул Игорь Борисов.

Заседание суда назначено на 25 июля в суде Московского района Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры оппозиции предложили ГУВД Мингорисполкома условия для "мирового соглашения".
 
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