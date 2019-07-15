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"Фонтан от Грефа" поставят в Свислочи напротив парка Янки Купалы

16.07.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Плавучий светомузыкальный фонтан с образовательной функцией будет построен в Свислочи напротив парка Янки Купалы.



16 июля на берегу реки была заложена памятная капсула в честь начала строительства, пишет onliner.by.

Как рассказывало Еврорадио, строить фонтан будет российский "Сбербанк". По словам его руководителя Германа Грефа, об этом попросил Александр Лукашенко.

Водный комплекс размерами 16 на 90 метров будет включать 199 струй. Их максимальная высота составит 30 метров. Лазерная видео-инсталляция, которая будет проецироваться на водный экран, позволит демонстрировать видео, лазерные шоу и образовательные программы.
 
 
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Плавучий светомузыкальный фонтан с образовательной функцией будет построен в Свислочи напротив парка Янки Купалы.
 
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