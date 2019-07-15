|
"Фонтан от Грефа" поставят в Свислочи напротив парка Янки Купалы
Источник материала: Партизан
Плавучий светомузыкальный фонтан с образовательной функцией будет построен в Свислочи напротив парка Янки Купалы.
16 июля на берегу реки была заложена памятная капсула в честь начала строительства, пишет
Как рассказывало
Водный комплекс размерами 16 на 90 метров будет включать 199 струй. Их максимальная высота составит 30 метров. Лазерная видео-инсталляция, которая будет проецироваться на водный экран, позволит демонстрировать видео, лазерные шоу и образовательные программы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плавучий светомузыкальный фонтан с образовательной функцией будет построен в Свислочи напротив парка Янки Купалы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)