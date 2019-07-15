"Фонтан от Грефа" поставят в Свислочи напротив парка Янки Купалы









onliner.by . 16 июля на берегу реки была заложена памятная капсула в честь начала строительства, пишет





Еврорадио , строить фонтан будет российский "Сбербанк". По словам его руководителя Германа Грефа, об этом попросил Александр Лукашенко. Как рассказывало, строить фонтан будет российский "Сбербанк". По словам его руководителя Германа Грефа, об этом попросил Александр Лукашенко.





Водный комплекс размерами 16 на 90 метров будет включать 199 струй. Их максимальная высота составит 30 метров. Лазерная видео-инсталляция, которая будет проецироваться на водный экран, позволит демонстрировать видео, лазерные шоу и образовательные программы.







