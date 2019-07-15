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Эксперт Фонда Карнеги: Кремль хочет прекратить финансирование Беларуси, а не аннексировать её

16.07.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявления, что в результате "углубления интеграции" с Россией Беларусь потеряет свою независимость, не имеют под собой никаких оснований. У Кремля нет планов аннексировать Беларусь. Всё, что сейчас происходит между Москвой и Минском, не более чем желание российской стороны прервать финансовую поддержку Беларуси.

Такое мнение в прямом эфире Еврорадио высказывает эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик.

Ярабик: "Россия не намерена аннексировать Беларусь. Они просто, и уже не первый раз, меняют подход к Беларуси. Я считаю, что цель сегодняшнего подхода — платить меньше Беларуси. Россия больше не хочет продолжать выдавать Беларуси субсидии через нефть и газ. Такое уже было — в 2006 году. Поэтому здесь ничего нового. Новое только то, что сейчас российская сторона пользуется термином "интеграция в рамках Союзного государства". И заявления из Москвы звучат так: "Сначала интеграция, а потом деньги!" Делают они так потому, что в Москве прекрасно понимают: Беларусь интегрироваться не желает. А значит, и денег никаких не будет. Я считаю, что это всё делается в рамках подготовки России к следующему глобальному экономическому кризису, который, по мнению многих экспертов, неизбежен".

Такая подготовка в России к экономическому кризису началась, говорит собеседник Еврорадио, несколько лет назад. Сейчас в России у власти "фискальные консерваторы", которые поставили страну в режим экономии. А аннексия Беларуси для такого режима не нужна, так как влечёт за собой лишь ещё большие потери — они станут результатом новых западных санкций против России, если такая аннексия произойдёт, убеждён Ярабик.
 
 
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Заявления, что в результате "углубления интеграции" с Россией Беларусь потеряет свою независимость, не имеют под собой никаких оснований. У Кремля нет планов...
 
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