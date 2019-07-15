Почтальоны в Минской области могут доставлять и лекарства

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почтальон станет ещё и аптекарем. Любопытный эксперимент запускают в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Молодечненского и Мядельского районов смогут заказывать доставку лекарств, медицинских изделий и других товаров из аптеки с помощью почтальона, а также в почтовых отделениях. Заказы будут вручать адресату лично.





Оформлять заявку можно даже на те лекарства, которые отпускаются по рецепту. Многим сельским жителям, чтобы попасть в ближайшую аптеку приходится преодолевать внушительные расстояния. Для них новый сервис будет весьма кстати.