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Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ
Источник материала: СТВ
На улице Веры Хоружей в Минске ГАИ проводит эксперимент – там появилась велосипедная дорожка на проезжей части. Подробности рассказываем в программе
Я хочу отметить, что из водителей, несмотря на всю очевидность ситуации, кто-то делает вид, что он не понимает, кто-то демонстративно это делает, кто-то не хочет признавать. Я не думаю, что есть люди, которые не понимают, я сомневаюсь. Они могут делать вид, что «я не знаю, поэтому встал».
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Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ
На улице Веры Хоружей в Минске ГАИ проводит эксперимент – там появилась велосипедная дорожка на проезжей части. Подробности рассказываем в программе «Большой...
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