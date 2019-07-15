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«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»
Источник материала: СТВ
В самом разгаре велосезон. Как сейчас взаимодействуют велосипедисты и автолюбители, рассказываем в программе
Это хорошо, потому что, наверное, уже и водители понимают, что этот участник дорожного движения есть, и от него уже никуда не деться. Самый частый конфликт водителя и велосипедиста – при повороте направо и налево автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу.
Конечно, спешиваться – это некомфортно, неудобно. Если человек это осознает, едет не быстро, он сам отслеживает обстановку, то никаких вопросов нет.
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В самом разгаре велосезон. Как сейчас взаимодействуют велосипедисты и автолюбители, рассказываем в программе «Большой город».
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