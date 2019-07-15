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«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»

16.07.2019 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В самом разгаре велосезон. Как сейчас взаимодействуют велосипедисты и автолюбители, рассказываем в программе «Большой город».

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Велосипедистов с каждым годом все больше. Это популярно, появляются различные сервисы, прокаты. Участников таких становится больше. Значительного роста не фиксируется, но вместе с тем аварийность немного растет. Это касается и детского дорожно-транспортного травматизма, и взрослых участников. Рост есть, но по 1-2 ДТП сверху к каждому году.

Это хорошо, потому что, наверное, уже и водители понимают, что этот участник дорожного движения есть, и от него уже никуда не деться. Самый частый конфликт водителя и велосипедиста – при повороте направо и налево автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу.

«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»

Понятно, что, наверное, было бы проще наставить запретов – не пускать, заставлять спешиваться. Но очень сложно бороться с людьми, когда это против их желания, их природы.

Конечно, спешиваться – это некомфортно, неудобно. Если человек это осознает, едет не быстро, он сам отслеживает обстановку, то никаких вопросов нет.

Но хотелось бы обратиться к велосипедистам: все зависит от вас. Если вы будете угрожать безопасности на пешеходных переходах, ездить быстро по тротуарам, попадать в ДТП по своей вине – конечно, это вынудит нас к действиям против. Мы начнем останавливать, предпринимать какие-то специальные мероприятия, чтобы снизить аварийность. Пока аварийность, слава Богу, в границах. И мы понимаем, что это развитие, и никуда мы от этого не отойдем.

Люди в материале: Андрей Зырянов
 
 
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В самом разгаре велосезон. Как сейчас взаимодействуют велосипедисты и автолюбители, рассказываем в программе «Большой город».
 
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