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Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси итогами разговора банкир поделился с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что обсуждалось сразу несколько главных направлений сотрудничества. И одно из них – трансфер технологий на белорусский рынок. Как в банковский сектор, так и в другие отрасли экономики и социальной политики.
Герман Греф, председатель Правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:
Кроме того, одна из задумок – построить в Минске свето-музыкальный образовательный фонтан. Умный комплекс оборудуют системой видео-лазерной проекции. На большие водные экраны можно будет транслировать любое изображение, что позволит использовать фонтаны в образовательных целях. Установить его планируют к 3 июля 2020 года.
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси итогами разговора банкир поделился с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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