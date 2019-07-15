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Молдова не торопится в ЕС, в НАТО вступать не будет - президент Додон

16.07.2019 21:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что новая власть должна развивать отношения и с Западом, и с Востоком, придерживаясь принципа постоянного нейтралитета.

"Мы должны соблюдать принцип взвешенной внешней политики. Это касается и социалистов, и правого блока ACUM. Я говорил, что мы не будем денонсировать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Мы будем использовать это Соглашение для улучшения качества жизни людей. Но я никогда не говорил, что Молдова станет членом Европейского союза! В ЕС сами говорят, что не готовы к расширению, балканские страны ждут уже несколько лет... Куда мы торопимся?!", - сказал Додон во вторник вечером в передаче "Полюс" на телеканале Accent-TV..

Он выразил удовлетворение, что восстанавливаются отношения с Россией, начала работать межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Будут поездки и на Запад, и в Россию. В правительстве уже отменено или будет отменено в ближайшие дни распоряжение прежнего правительства, которое запрещало чиновникам из структур исполнительной власти ездить в Москву. Так что, принцип взвешенной внешней политики соблюдается", - отметил президент.

По его словам, также "не ухудшилась ситуация с соблюдением принципа нейтралитета".

"Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в Конституции. И никто вступать в НАТО без нас (без Партии социалистов - ИФ) не будет. Следующий этап - международное признание нейтралитета Молдовы. В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнеров", - сказал глава государства.

Он считает, что "международное признание принципа нейтралитета является основой будущего приднестровского урегулирования".

"В приднестровском урегулировании будем продолжать политику малых шагов, здесь есть еще над чем работать. Нам нужно время, чтобы сработаться с нашими партнерами справа. Нужно время - полгода-год. Если сработаемся, тогда можем двигаться быстро. Если будет консенсус левых и правых, то мы получим и внешнюю поддержку - соответственно, и с Востока, и с Запада. И сможем решить много проблем, в том числе и приднестровскую. Все от нас зависит", - подчеркнул Додон.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что новая власть должна развивать отношения и с Западом, и с Востоком, придерживаясь принципа постоянного нейтралитета.
 
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