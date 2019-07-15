Лукашенко скорректировал ряд декретов под новую редакцию Налогового кодекса

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет № 4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов. Документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Необходимость данных изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими ряд факторов. Среди них - выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке. Также изменения предусматривают отмену права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами.

Также документ предусматривает снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на интернет-сайте информации об интернет-магазинах.

"Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования", - отметили в пресс-службе.