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Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Памятное место планируют обновить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Реконструкция не повлияет на форму памятника, работы будут направлены на улучшение внешнего вида монумента. Подземную часть тоже затронут, однако на время проведения работ проход в метро закрывать не будут.
Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Главным нововведением станет электроподогрев гранитного покрытия. Специалисты считают, что он предотвратит появление трещин на плитах и разрушение бетонного основания. Такие проблемы особенно актуальны в зимний период при многократных циклах замораживания и оттаивания осадков. Ремонт монумента планируют закончить к 1 мая 2020 года.
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Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Памятное место планируют обновить...
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