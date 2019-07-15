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Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

16.07.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Памятное место планируют обновить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Реконструкция не повлияет на форму памятника, работы будут направлены на улучшение внешнего вида монумента. Подземную часть тоже затронут, однако на время проведения работ проход в метро закрывать не будут.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Начиная с августа мы приступаем к работам. Будут изменения в горельефной части памятника, будет переложена заново гранитная плитка. Будут внизу на ритуальной площадке происходить ремонтные работы.

Стало известно, когда начинается капремонт на площади Победы

Главным нововведением станет электроподогрев гранитного покрытия. Специалисты считают, что он предотвратит появление трещин на плитах и разрушение бетонного основания. Такие проблемы особенно актуальны в зимний период при многократных циклах замораживания и оттаивания осадков. Ремонт монумента планируют закончить к 1 мая 2020 года.

Люди в материале: Денис Глинский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске начинается капитальный ремонт площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Памятное место планируют обновить...
 
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