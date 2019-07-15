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В Минске молодой человек воровал детали от лифтов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Злоумышленник похищал катушки тормоза в машинных отделениях подъёмника.
Его задержали во время очередной кражи. Парню – 22 года, ранее он работал на предприятии по обслуживанию лифтов. Похищенные детали сдавал в приемный пункт вторсырья.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность вора к похожим пропажам в домах Минска.
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Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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