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В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

16.07.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Злоумышленник похищал катушки тормоза в машинных отделениях подъёмника.

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

Его задержали во время очередной кражи. Парню – 22 года, ранее он работал на предприятии по обслуживанию лифтов. Похищенные детали сдавал в приемный пункт вторсырья.

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

Сейчас правоохранители устанавливают причастность вора к похожим пропажам в домах Минска.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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