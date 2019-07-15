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Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске

16.07.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый умный фонтан в столице. Новый гейзер длиною 90 метров планируют открыть в 2020 году на Свислочи возле сквера Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске

Он будет состоять почти из 200 поворотных и вращающихся струй, оснащённых видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на поверхности воды.

Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске

Будущим зрителям точно понравятся эффекты бегущей дорожки, боковых дуг, вееров и лилий. Кроме колоритной визуальной составляющей, фонтан будет иметь ещё одну особенность – он сможет воспроизводить звуковую информацию.

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Новости Беларуси. Самый умный фонтан в столице. Новый гейзер длиною 90 метров планируют открыть в 2020 году на Свислочи возле сквера Янки Купалы, сообщили в программе...
 
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