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Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый умный фонтан в столице. Новый гейзер длиною 90 метров планируют открыть в 2020 году на Свислочи возле сквера Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он будет состоять почти из 200 поворотных и вращающихся струй, оснащённых видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на поверхности воды.
Будущим зрителям точно понравятся эффекты бегущей дорожки, боковых дуг, вееров и лилий. Кроме колоритной визуальной составляющей, фонтан будет иметь ещё одну особенность – он сможет воспроизводить звуковую информацию.
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Новости Беларуси. Самый умный фонтан в столице. Новый гейзер длиною 90 метров планируют открыть в 2020 году на Свислочи возле сквера Янки Купалы, сообщили в программе...
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