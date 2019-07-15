|
«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Санкт-Петербург в эти дни – центр диалога по вопросам сотрудничества Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 июля здесь стартовал проект «Молодежь – за Союзное государство». Эта дискуссия предваряет 6-й Форум регионов двух стран. В нынешнем году его главной темой станут межрегиональные связи как основа единого пространства наших народов. В пленарном заседании форума, как ожидается, примут участие президенты двух стран.
Евгений Пустовой, СТВ:
Город на Неве, как и древний монастырь на Валааме, – это сакральные маяки России. Лавра залечила раны богоборчества, а Петербург отмылся от славы 90-х. Культурная столица в эти дни ещё и столица Форума регионов.
На его старт первой, как и положено, вышла молодёжь. Сегодня самый насыщенный день молодёжного форума. Уже седьмого. Подводили итоги: ошибки есть, их учли при обсуждении новых задач.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Ставка на региональную интеграцию. Например, гродненские и калининградские активисты готовы создавать общие проекты, не помеха даже границы. А вот восприятие победного подвига – это никакими границами не разъединить.
Хотя как признается российская молодёжь, белорусские инициативы надо догонять. И собираются это делать на совместном поезде памяти и славы.
Повторить опыт «Беларусь помнит» – вспомнить о каждом захоронении. Вместе это сделать легче. Это показало даже интервью лидера российской молодежи.
Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:
Найти подходящие слова и ключи к алгоритмам союзного молодежного бизнеса предлагает Алеся с Полесья. Она координатор бизнес-инкубатор при нашем экономическом университете. Пора расширять поле для деятельности. Белорусский интеллект видит возможность реализации и на российских просторах.
Алеся Мозоль, координатор молодежного бизнес-проекта (Беларусь):
Молодёжный запал должен передаться и взрослой части интеграционного марафона. VI Форум соберёт практически все регионы Беларуси и 58 из 85 субъектов Российской Федерации. Представители каждого пятого готовы к подписанию либо укреплению межрегиональных соглашений с областями и городами Беларуси.
Увесистый кейс и у вузовских кругов. Понятно, главная тема нынешнего Форума – формирование единого культурного и гуманитарного пространства. Вместе мы готовы покорять горы и недра земли.
Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:
Сейчас в российских вузах обучаются 11 тысяч белорусов и 1500 российских студентов получают образование в наших альма-матер. Эта интеллектуальная гвардия мощнее любых военных альянсов. Кстати, впечатляют и цифры экономических контрактов. Если итоги II Форума в Сочи – 230 миллионов долларов США. То V в Могилеве улучшил этот результат практически вдвое. От этого – тоже ждут рекордов.
В кулуарах поговаривают о цифре, равной числу форумов, с восемью нулями. Точно и элиты, и народы двух стран понимают, что потенциальный драйвер роста товарооборота в региональном сотрудничестве. Беларусь уже торгует с 70 регионами России.
Николай Лабуш, профессор кафедры международной журналистики СПбГ:
Главная локация Форума – Таврический дворец. В нём писалась история государства российского. Писалась и образно говоря и прямо – здесь жил и творил русский Геродот – Николай Карамзин. А завтра в залах будут создаваться новые страницы региональной интеграции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Санкт-Петербург в эти дни – центр диалога по вопросам сотрудничества Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 июля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)