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Механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. В Беларуси появился первый тысячник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на сюрпризы погоды, в Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня появился первый тысячник. В лидерах – комбайнер из Гродненского района. Ещё вчера до тысячи тонн зерна Андрею Росенику не хватало всего 5. Молотил до 11 вечера. Утром продолжил ни свет ни заря. И вот рекорд.
По традиции, профсоюзные работники наградили комбайнера без отрыва от работы, прямо в поле. Диплом победителя, сувениры, мини-концерт и 100 рублей в семейную копилку. А комбайн украсила наклейка победителя-тысячника.
Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В.И. Кремко:
Иван Олизарович, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК:
В хозяйстве отмечают: за последние годы это самая ранняя уборка зерновых. Озимый ячмень начали жать уже в конце июня – сказалась засуха. Тем не менее, урожайность получилась выше прошлогодней.
Станислав Винцкевич, заместитель председателя производственного кооператива имени В.И. Кремко:
Только в Гродненской области на страде задействовано около 9 тысяч человек, среди них много и молодых специалистов – 130 молодёжных экипажей, полторы сотни молодых водителей. Сейчас уборка зерновых в Беларуси приобрела массовый характер. Убрано уже больше 6 % площадей.
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Новости Беларуси. Несмотря на сюрпризы погоды, в Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня появился первый...
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