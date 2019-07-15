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«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

16.07.2019 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродно 16 июля празднует 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь памятной даты – концертная программа.

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

Основной праздничной площадкой стал парк имени Жилибера. У большого фонтана звучали послевоенные песни под аккомпанемент духового оркестра. А в старинном кинотеатре города прошла премьера документального фильма об освобождении Гродно.

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

В честь знакового дня музыканты выступают на Немане, играют на балконах в историческом центре, а на главной сцене кавер-бэнды исполняют любимые всеми хиты.

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

Елена Иосько, жительница Гродно:
Конечно, важный праздник! Это для Гродно вы что! Это память, память о войне, о том, кто защищал наш Гродно, должны помнить все: и дети, и внуки. И я с внучками иногда прихожу к памятнику, рассказываю, кто здесь.

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

Людмила Смородинова, жительница Гродно:
Что сейчас мир на земле, что солнце светит, что все живы и здоровы, радуются жизни. Такой праздник сегодня – для нас поют, играют. Живи и радуйся!

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

Ирина Равлушевич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Администрации Ленинского района Гродно:
Мы хотели бы напомнить нашим жителям те музыкальные песни, те нотки, которые связаны у нас с теми днями. Они остаются у нас в памяти, их передают нам наши ветераны. И наш долг просто пронести это через годы, передать это нашим детям.

«Живи и радуйся!». Гродно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от немецкой оккупации

Гродно был освобождён спустя 13 дней после Минска. К этому времени горожанам пришлось пережить тысячу 111 дней фашистской оккупации. Сегодня именами освободителей названы улицы, школы и пограничные заставы.

Люди в материале: Ирина Равлушевич, Елена Иосько, Людмила Смородинова
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гродно 16 июля празднует 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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