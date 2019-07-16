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Алексей Бага: «Неделю назад мы не сыграли в свою силу»

16.07.2019 22:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о подготовке клуба к ответному матчу квалификации Лиги чемпионов против «Пяста».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Где-то слышали, что поражение в завтрашнем поединке будет означать для вашего клуба крах. Это правда?

— Нет. Жизнь все равно продолжится. Но мы настроены оптимистично.

— С одной стороны, «Пяст» добился по итогам первой встречи очень хорошего результата. С другой — БАТЭ обладает завидным еврокубковым опытом. Кто же все-таки является фаворитом в споре за путевку в следующий раунд Лиги чемпионов?

— Трудно сказать. Много факторов может сказаться как в пользу одной команды, так и в пользу другой. Предстоит очень тяжелая игра. Но мы обладаем богатым опытом таких матчей, не раз попадали в схожие ситуации. Действительно, благодаря забитому в Борисове мячу «Пяст» имеет небольшой перевес. Тем не менее явного фаворита нет. Не вызывает сомнений лишь то, что поединок будет тяжелым.

— Были ли вы удивлены действиями «Пяста» в первом противостоянии?

— Нет. Игра соперника не стала каким-то сюрпризом. Примерно такого мы и ждали, видели много матчей этой команды в польском чемпионате и на летних сборах. Единственное, что могу сказать: неделю назад мы не сыграли в свою силу. Отсюда и результат.

— Какая задача-минимум в нынешней Лиге чемпионов стоит перед БАТЭ?

— Сейчас задача-минимум — победа завтра.

— В субботу в рамках чемпионата Беларуси ваша команда разгромила «Торпедо-БелАЗ». Поправила ли та виктория настроение внутри коллектива?

— Я не сказал бы, что у нас было плохое настроение после первой игры с «Пястом». Но крупная закономерная победа над сильным оппонентом, конечно, добавила положительных эмоций. Побеждать в любом турнире всегда приятно.

— Первый матч белорусского и польского чемпионов получился очень острым. Ожидаете такой игры завтра?

— Тяжело прогнозировать, как сложится. Практика показывает, что в ответных поединках забивается большее количество мячей. Это логично: команды больше рискуют. Все-таки на кону стоит очень много. Но бывают и исключения, когда кто-то из соперников сушит игру. Поэтому все-таки воздержусь от прогноза.

— После матча в Борисове БАТЭ потерял Драгуна, Филипенко, Дубайича. Может быть, кто-то еще не сможет вам помочь завтра?

— К счастью, после встречи с «Торпедо-БелАЗом» других потерь нет. Все, кто находился в заявке на тот матч, прилетели в Польшу и завтра, за исключением, естественно, Драгуна, смогут сыграть.

— В интервью после первого поединка вы сказали, что будете разговаривать по поводу игры «Пяста» в Суперкубке с Филипом Младеновичем. Это шутка или все-таки правда?

— Не шутка. Мы хорошо знакомы с Филипом. Младенович в течение двух лет выступал в БАТЭ. Но он игрок, поэтому, конечно, не может поделиться какими-то тонкостями, нюансами. Простые вопросы — простые ответы.

— Как считаете, в белорусской высшей лиге «Пяст» боролся бы за золото?

— Сто процентов.

— Главный тренер «Пяста» сказал, что по итогам первого матча узнал много нюансов в вашей игре. Можете ли вы сказать то же самое относительно польской команды?

— Да. Так и есть. Когда смотришь игру соперника по видео и потом соприкасаешься с ним вживую, то ощущаешь большую разницу. Первый поединок был очень информативным в плане действий «Пяста». Мы сделали выводы. Сегодня у команды собрание, на котором основательно поговорим о завтрашнем матче.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о подготовке клуба к ответному матчу квалификации Лиги чемпионов против «Пяста».
 
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