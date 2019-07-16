На развитие городов-спутников Минска пойдут деньги из бюджета

Лукашенко поручил профинансировать развитие городов-спутников за счет бюджета Минска

Такая информация содержится в указе, подписанном президентом 16 июля.

В перечень городов-спутников включены Заславль, Логойск, Дзержинск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск, расположенные в Минской области. Поэтому из развитие поручено возложить на Миноблисполком.

Документ определяет механизм, который будет использован для финансирования строительства жилья и инфраструктуры в этих городах.

Объемы строительства жилья в столице будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников, заявил Александр Лукашенко 11 марта, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Речь о развитии городов-спутников идет в Беларуси уже около 10 лет, при этом уже в 2015 году власти сообщали, что сообщалось , что генпланы уже готовы. Год назад заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявил , что в Минске проживает 20% населения страны, поэтому нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах.

«Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4-5 раз. Безусловно, находим новые формы, условия кредитования. Второй вопрос - это занятость граждан, которые будут проживать в городах-спутниках. Также в городах-спутниках будут решаться вопросы инфраструктуры», - отмечал вице-премьер.