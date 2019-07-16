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В корпорации из Марьиной Горки средняя зарплата составляла около $26 тысяч

16.07.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, занимающаяся производством комбикормов, аминокислот.

На сайте Государственного комитета по имуществу РБ размещён документ ("Информационный меморандум") этого закрытого акционерного общества. В нём указано, что в 2016 году в корпорации (она была создана с участием государства именно в том году) средняя зарплата составляла 12 362 рубля, в 2017-м — 18 884, в 2018-м — 52 829 рублей. И это при том, что в прошлом году по стране средняя зарплата не дотянула до 1000 рублей.

Сайт naviny.by напоминает, что директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьера Данияра Усенова, осуждённого на родине к пожизненному заключению. Среди его заместителей — Игорь Снопков, сын заместителя главы Администрации президента Николая Снопкова, Надежда Котковец, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, бывший заместитель управляющего делами президента (она любила порассуждать о моде в "хаотическом" стиле). Высокие зарплаты объясняются необходимостью привлекать специалистов из-за рубежа.
 
 
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Это - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, занимающаяся производством комбикормов, аминокислот.
 
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