В корпорации из Марьиной Горки средняя зарплата составляла около $26 тысяч

На сайте Государственного комитета по имуществу РБдокумент ("Информационный меморандум") этого закрытого акционерного общества. В нём указано, что в 2016 году в корпорации (она была создана с участием государства именно в том году) средняя зарплата составляла 12 362 рубля, в 2017-м — 18 884, в 2018-м — 52 829 рублей. И это при том, что в прошлом году по стране средняя зарплата не дотянула до 1000 рублей.