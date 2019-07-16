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В корпорации из Марьиной Горки средняя зарплата составляла около $26 тысяч
Источник материала: Партизан
Это - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, занимающаяся производством комбикормов, аминокислот.
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Это - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, занимающаяся производством комбикормов, аминокислот.
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