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Цены на новые автомобили могут вырасти на 3-10 процентов. Даже на собранные в России

16.07.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время в России автомобили могут подорожать на 3-10% - к этому приведет отмена компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти. С проблемами столкнутся даже те модели, которые производят в РФ.

Очередной рост цен на автомобили в России предсказали участники рынка после запланированных изменений в господдержке отрасли. В Минпромторге анонсировали локализовавшим производство в России автоконцернам и производителям автокомпонентов новые условия постановления правительства №1278 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним". Об этом Autonews.ru рассказали источники на авторынке, присутствовавшие на встрече с представителями министерства 12 июля.


В соответствии с предстоящими изменениями большинство автокомпаний и поставщиков автокомпонентов, даже подписавших специнвестконтракты и взявших на себя дополнительные обязанности по инвестициям в локализацию и производство, будут лишены возможности получения компенсации импортных пошлин. Исключение затронет лишь ряд автокомпаний, у которых еще действует подписанное с правительством соглашение о промышленной сборке №166 (№566 - для производителей компонентов).

 
Источники в крупных автоконцернах считают, что отказ от компенсации импортных пошлин нанесет серьезный удар по компаниям. Для них импорт недостающих автокомпонентов обернется дополнительными расходами. Кроме того, поскольку производители компонентов также лишатся льгот, даже отечественные комплектующие подорожают: многие из них закупают субкомпоненты за границей.
 
 
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В ближайшее время в России автомобили могут подорожать на 3-10% - к этому приведет отмена компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти. С проблемами...
 
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