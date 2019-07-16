Президентские декреты подкорректировали под Налоговый кодекс

Речь идет о приведении документов в соответствие со следующими положениями Налогового кодекса:





— выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке;





— отмена права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на участки под такими объектами;





— снятие запрета на применение «упрощенки» для интернет-магазинов и сайтов, размещающих информацию об интернет-магазинах.





Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования.

