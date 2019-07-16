В аэропорту Барселоны пассажир пытался спрятать под париком кокаин на $33 000

"Европейская правда" со ссылкой на Sky News . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой. Они нашли полкилограмма кокаина, прилепленного к его голове.









"Нет предела изобретательности наркоторговцев, пытающихся насмехаться над контролем", заявила испанская полиция, обнародовала фотографии мужчины с париком и без него.





Подозреваемый, который прибыл в Испанию из столицы Колумбии Боготы, был арестован в конце июня, но полиция опубликовала заявление об аресте только во вторник.



