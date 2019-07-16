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В аэропорту Барселоны пассажир пытался спрятать под париком кокаин на $33 000

16.07.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой. Они нашли полкилограмма кокаина, прилепленного к его голове.


 
"Нет предела изобретательности наркоторговцев, пытающихся насмехаться над контролем", заявила испанская полиция, обнародовала фотографии мужчины с париком и без него.

Подозреваемый, который прибыл в Испанию из столицы Колумбии Боготы, был арестован в конце июня, но полиция опубликовала заявление об аресте только во вторник.
 
 
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В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.
 
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