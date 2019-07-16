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В аэропорту Барселоны пассажир пытался спрятать под париком кокаин на $33 000
Источник материала: Партизан
В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.
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Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой. Они нашли полкилограмма кокаина, прилепленного к его голове.
"Нет предела изобретательности наркоторговцев, пытающихся насмехаться над контролем", заявила испанская полиция, обнародовала фотографии мужчины с париком и без него.
Подозреваемый, который прибыл в Испанию из столицы Колумбии Боготы, был арестован в конце июня, но полиция опубликовала заявление об аресте только во вторник.
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В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.
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