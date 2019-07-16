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Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов за госчет

16.07.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ужин подавали гигантских омаров, а запивали их гости винами из погребов Национального собрания.

Министр комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал в отставку из-за скандала, который разгорелся после публикации расследования о расходах бюджетных средств на частные нужды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным журналистов, в период с 2017 по 2018 год, когда де Рюжи был спикером Национального собрания Франции, он вместе со своей женой организовывал за государственные средства роскошные ужины для своих друзей в резиденции главы Нацсобрания.

Де Рюжи назвал их "неформальными ужинами с представителями гражданского общества, необходимыми для выполнения его обязанностей".


Журналистам удалось подтвердить информацию о том, что с октября 2017 по июнь 2018-го в резиденции главы Национальной ассамблеи прошло не менее десяти торжеств, на которых присутствовали от 10 до 30 приглашенных.

На ужин подавали гигантских омаров, а запивали их гости винами из погребов Национального собрания - одной из самых богатых винных коллекций Франции.

Сообщается, что стоимость одной бутылки вина на ужинах составляла от 100 до 550 евро.
 
 
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На ужин подавали гигантских омаров, а запивали их гости винами из погребов Национального собрания.
 
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