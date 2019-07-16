ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С какими результатами поступают в вуз в этом году белорусы

16.07.2019 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завтра последний день подачи документов на бюджет.

Значительная часть абитуриентов уже сделала свой выбор и отнесла заявления в вуз. В университетах tut.by рассказали, с какими баллами поступают в этом году.

БГУ: на популярных специальностях было 387, сейчас в районе 351−360


В прошлом году одни из самых высоких проходных баллов в БГУ были на специальностях «мировая экономика», «международное право», «экономическая информатика», «прикладная математика». В этом году, судя по онлайн-таблице для абитуриентов, баллы подросли.



Для сравнения: среди специальностей с невысоким проходным баллом в 2018-м была «геоэкология». Чтобы туда поступить, требовалось набрать всего 245 баллов. В этом году проходной пока на уровне 271−280 баллов.

БГУИР: «Из тысячи выпускников всего пятеро подали документы, в которых менее 200 баллов»


Средний балл абитуриентов, которые в этом году собираются поступать в БГУИР, подрос примерно на 10 баллов. Документы в вуз уже принесли 39 стобалльников, есть два человека, у которых сразу две «сотки».

— В нашем университете человек может подать документы сразу на все 29 специальностей — на технические и экономические, — говорит Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР. — Уже вчера вечером (15 июля. — Прим.) конкурс у нас сложился. На 994 бюджетных места подали более 1000 заявлений. А на экономических специальностях на данный момент (утро 16 июля. — Прим.) — конкурс 2 человека на место.

По словам Василия Бондарика, на некоторые специальности конкурс в вузе сложился уже в первый день. Например, «информационные технологии и системы (в игровой индустрии)». К вечеру понедельника на место тут претендовало 4 человека. Стоит отметить, что здесь всего 15 бесплатных мест.

— В первый день состоялся конкурс на специальность «программное обеспечение информационных технологий», — продолжает собеседник. — На данный момент тут конкурс 2,5 человека на место. Притом что набирают 85 человек. Популярна у абитуриентов специальность «автоматизированные системы обработки информации». На 60 мест у нас уже 120 заявлений.

— Чувствуется, что стали приносить сертификаты с более высокими баллами?

— Если в прошлом году было немало ребят, которые подавали документы с пороговыми баллами, то сейчас минимальная планка в районе 50 баллов, — говорит Василий Бондарик. — Из тысячи выпускников всего пятеро подали документы, в которых менее 200 баллов. Много людей, у которых свыше 300 баллов. В принципе, в БГУИР всегда были высокие баллы, поэтому мы не очень заметили разницу. Думаю, в тех вузах, где проходные были в районе 200, баллы существенно подросли.

Утром во вторник в онлайн-таблице для абитуриентов БГУИРа можно было найти 14 выпускников, у которых 381−390 баллов, у 42 — под 380, у 60 — 360−370.

— Пик — это люди, у которых 330−350 баллов, — озвучивает данные собеседник.

— Те, кто набрал 300 баллов и чуть меньше, могут претендовать на место в БГУИРе?

— Документы подают ребята с разными баллами, — говорит ответственный секретарь. — Скорее всего, они не попадут на классические айтишные специальности, но они могут пройти на более технические специальности. Например, на факультет инфокоммуникаций. В принципе, у нас все студенты проходят углубленную IT-подготовку. В последующем таких выпускников с удовольствием берут в IT-компании.

Медуниверситет: баллы в районе 361−370

В БГМУ одними из самых популярных факультетов являются лечебный, стоматологический и фармацевтический. Если не считать «целевиков», то на 16.30 вторника примерный проходной балл на эти факультеты был в промежутке 361−370 баллов. В прошлом году в мед на стоматологический факультет поступали с баллами 371−380, фармацевтический — 361−370 и лечебный — 351−360.

БНТУ: «Много людей пришли целенаправленно на конкретную специальность»


На большинстве факультетов БНТУ средний балл, с которым в эту вступительную кампанию приходят абитуриенты, вырос где-то на 5−15 баллов.

— У нас из года в год хороший набор и конкурс, — говорит Денис Капский, ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ. — На утро вторника на многих специальностях количество поданных заявлений превышает количество бюджетных мест. На утро вторника больше всего желающих на специальность «промышленное и гражданское строительство» — практически два человека на место.


Утром 16 июля максимальный балл, с которым абитуриенты пришли в вуз, — 377. Документы рекордсмен подал на факультет информационных технологий и робототехники. Минимальный — 124, принадлежит он абитуриенту строительного факультета.

Одни из самых популярных специальностей вуза — «таможенное дело» и «программное обеспечение информационных технологий».

Днем во вторник на специальность «таможенное дело» на 20 мест приходилось восемь «целевиков» и 34 абитуриента. Большинство выпускников подали документы с баллами от 341 до 350 — 5 человек.

На 30 мест специальности «программное обеспечение информационных технологий» уже 103 заявления. Большинство абитуриентов подали документы с баллами от 321 до 330 — 15 человек.

На специальность «архитектура», где абитуриентов ждут вступительные испытания, конкурс уже почти четыре человека на место.

— Отличие этой приемной кампании в том, что много людей пришли целенаправленно на конкретную специальность, — анализирует ход приемной кампании Денис Капсий и говорит, что не исключает ажиотаж в последний день. — Кто-то в этот день приносит документы с высокими результатами, кто-то переходит с одного факультета на другой. Поэтому ситуация с баллами меняется.

БГПУ им. Максима Танка: на «дошкольное образование» проходной был 192, сейчас в районе 201−210


В БГПУ им. Максима Танка на части специальностей абитуриентов ждут еще вступительные испытания. Что же касается тех выпускников, которым достаточно предоставить три сертификата и аттестат, то, по информации на 15.00 16 июля, например, на специальность «логопедия» примерный проходной балл был в районе 311−320. «Математика и информатика» — в промежутке 221−230, «Психология» — в промежутке 281−290, «Начальное образование» — в промежутке 251−260.

Для сравнения: в топ специальностей с минимальным количеством баллов в 2018-м в вузе было «дошкольное образование». Парням и девушкам, которые собирались сюда поступать, нужно было набрать всего 191−192 балла. В 2019-м примерный проходной во вторник составлял от 201 до 210.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра последний день подачи документов на бюджет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Судьям в КХЛ запретили пользоваться социальными сетями в сезоне-2019/20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика