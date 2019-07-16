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Судьям в КХЛ запретили пользоваться социальными сетями в сезоне-2019/20

16.07.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КХЛ ввела новое правило, принятое для информационной безопасности.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела новое правило, согласно которому судьям лиги будет запрещено пользоваться социальными сетями во время сезона-2019/20. Об этом сообщил во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, его слова приводит пресс-служба КХЛ.

В понедельник арбитры КХЛ приступили к работе на предсезонных сборах. Всего в подготовке будут участвовать 80 судей - 38 главных и 42 линейных. Занятия завершатся в воскресенье.


"Мы вводим запрет на использование социальных сетей, - сказал Анисимов. - Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями".

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом".
 
 
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КХЛ ввела новое правило, принятое для информационной безопасности.
 
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