ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание ТКГ ожидается в среду в Минске

16.07.2019 22:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины планируется 17 июля, традиционно ТКГ собирается в Минске.

Тематика очередной встречи анонсировалась на предыдущем заседании, которое состоялось 3 июля.

Ранее сообщалось, что 3 июля ТКГ не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны. В Киеве возложили ответственность за это на российскую сторону.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания 3 июля в Минске.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - резюмировала Олифер.

На заседании ТКГ 17 июля представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам вновь будет Роман Безсмертный. В 2015 году Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года он вышел из Минского процесса.

При этом Безсмертный отрицает участие главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в работе ТКГ. "В Минске его не будет. Состав группы утверждается указом президента. Среди лиц, которые там были указаны, Медведчук не числится", - сказал ранее Безсмертный в интервью "Радио НВ".

Между тем, представители самопровозглашенной Донецкой народной республике собираются 17 июля в Минске на заседании ТКГ поднять вопрос о судьбе экс-военнослужащего ДНР Владимира Цемаха. Ранее представители ДНР утверждали, что 6 июня 2019 года "с территории ДНР был похищен военнослужащий ДНР в отставке Владимир Цемах". В ДНР заявляли о похищении Цемаха в связи с делом о катастрофе малазийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины планируется 17 июля, традиционно ТКГ собирается в Минске....
 
Новости дня
Новости разные
 
Плавающий музыкальный фонтан появится в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика