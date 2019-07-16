Заседание ТКГ ожидается в среду в Минске

Источник материала: Интерфакс

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины планируется 17 июля, традиционно ТКГ собирается в Минске.

Тематика очередной встречи анонсировалась на предыдущем заседании, которое состоялось 3 июля.

Ранее сообщалось, что 3 июля ТКГ не смогла достичь какого-либо прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны. В Киеве возложили ответственность за это на российскую сторону.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания 3 июля в Минске.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - резюмировала Олифер.

На заседании ТКГ 17 июля представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам вновь будет Роман Безсмертный. В 2015 году Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года он вышел из Минского процесса.

При этом Безсмертный отрицает участие главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в работе ТКГ. "В Минске его не будет. Состав группы утверждается указом президента. Среди лиц, которые там были указаны, Медведчук не числится", - сказал ранее Безсмертный в интервью "Радио НВ".

Между тем, представители самопровозглашенной Донецкой народной республике собираются 17 июля в Минске на заседании ТКГ поднять вопрос о судьбе экс-военнослужащего ДНР Владимира Цемаха. Ранее представители ДНР утверждали, что 6 июня 2019 года "с территории ДНР был похищен военнослужащий ДНР в отставке Владимир Цемах". В ДНР заявляли о похищении Цемаха в связи с делом о катастрофе малазийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году.