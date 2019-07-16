ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Игра престолов" и "Чернобыль" вошли в число номинантов на премию "Эмми"

16.07.2019 22:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Номинантов американской телевизионной премии "Эмми" объявили в Лос-Анджелесе, рекордное число номинаций получил сериал "Игра престолов", который поборется за награду сразу в 32 номинациях.

За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться "Игра престолов", "Лучше звоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

В номинации "Лучший мини-сериал" представлены "Чернобыль", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Лучшим телефильмом" в этом году может стать "Брекзит", "Черное зеркало: Брандашмыг", "Король Лир", "Дэдвуд" или "Мой ужин с Эрве".

Сериал "Игра Престолов" получил 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Полиция Нью-Йорка", у которого было 27 номинаций. Всего за восемь сезонов сериал получил в общей сложности 161 номинацию.

За "Игрой престолов" последовали сериалы "Чудесная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций), "Субботняя ночь в прямом эфире" (18 номинаций), Барри (17 номинаций) и "Когда они видят нас" (16 номинаций).

Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58).

"Эмми" - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.

71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номинантов американской телевизионной премии "Эмми" объявили в Лос-Анджелесе, рекордное число номинаций получил сериал "Игра престолов", который поборется за...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика