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«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают получать заслуженные поздравления, благодарности и гонорары, которые смогли завоевать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз в ракурсе Министерства спорта и туризма оказались наши национальные команды по спортивной акробатике. Напомним, золотыми медалями нас порадовали женское трио и батутисты, во главе с олимпийским чемпионом Владом Гончаровым.
Две бронзы в общую копилку принесла и наша спортивная гимнастика, а точнее 15-летняя Анастасия Алистратова и Андрей Лиховицкий. Порадовали белорусских болельщиков и лучники. Это огромная честь и мотивация – отметили виновники торжества.
Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Анастасия Алистратова, бронзовый призер II Европейских игр:
Карина Сандович, победительница II Европейских игр:
На минском мультифоруме белорусские акробаты взяли 6 наград из 6 возможных. Поскольку эта дисциплина не входит в ряд олимпийских, II Европейские игры стали для спортсменов главным событием четырёхлетия.
Ольга Мельник, победительница II Европейских игр:
Артур Беляков, победитель II Европейских игр:
Спортивный праздник завершился, однако ребят еще ждет череда стартов: чемпионатов мира и Европы, где теперь за ними будут наблюдать, как за победителями II Европейских игр.
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«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают получать заслуженные поздравления, благодарности и гонорары, которые смогли завоевать на II Европейских играх...
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