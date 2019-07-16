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«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

16.07.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают получать заслуженные поздравления, благодарности и гонорары, которые смогли завоевать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

На этот раз в ракурсе Министерства спорта и туризма оказались наши национальные команды по спортивной акробатике. Напомним, золотыми медалями нас порадовали женское трио и батутисты, во главе с олимпийским чемпионом Владом Гончаровым.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Две бронзы в общую копилку принесла и наша спортивная гимнастика, а точнее 15-летняя Анастасия Алистратова и Андрей Лиховицкий. Порадовали белорусских болельщиков и лучники. Это огромная честь и мотивация – отметили виновники торжества.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Девочки были в хорошей форме. Были завоеваны олимпийские лицензии. Надеемся только на успешный результат.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Анастасия Алистратова, бронзовый призер II Европейских игр:
Я хочу завоевать лицензию в Токио-2020 и попытаться завоевать какую-нибудь медаль.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Карина Сандович, победительница II Европейских игр:
И зал, и атмосфера, все-таки ты в своей стране – тебя все поддерживают. Это, конечно, помогает выступать.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

На минском мультифоруме белорусские акробаты взяли 6 наград из 6 возможных. Поскольку эта дисциплина не входит в ряд олимпийских, II Европейские игры стали для спортсменов главным событием четырёхлетия.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Ольга Мельник, победительница II Европейских игр:
Эта победа была очень значимая для нас, потому что мы как не олимпийский вид спорта, для нас это, по сути, и была Олимпиада. Взять золото и две бронзы – 3 из 3 – это дорогого стоит. Это был усердный труд.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

Артур Беляков, победитель II Европейских игр:
Тут же такое правило работает: хорошо выступил – забудь и начинай сначала. Поэтому надо еще больше труда вкладывать, как по-другому?

Спортивный праздник завершился, однако ребят еще ждет череда стартов: чемпионатов мира и Европы, где теперь за ними будут наблюдать, как за победителями II Европейских игр.

Люди в материале: Сергей Ковальчук, Анастасия Алистратова, Екатерина Тимофеева, Карина Сандович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают получать заслуженные поздравления, благодарности и гонорары, которые смогли завоевать на II Европейских играх...
 
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