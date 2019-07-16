ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане могут заказать электронные жировки онлайн

16.07.2019 19:10 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане могут онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ в электронном виде, воспользовавшись сайтом Единого расчетно-справочного центра Минска, сообщает БЕЛТА.

Для этого собственнику жилья необходимо заполнить несколько идентификационных полей за 2-3 минуты в личном кабинете пользователя. Далее информацию рассмотрят специалисты РСЦ, и ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение.

Кроме того, статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Также по-прежнему жильцы вправе обратиться в расчетно-справочный центр по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением.

Рассылка извещений производится на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

Как рассказала корреспонденту БЕЛТА начальника отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая, преимуществом отказа от извещений в бумажном варианте является возможность получать их удаленно в любой точке мира, сохранять у себя на компьютере или телефоне. К слову, только в столице на печать жировок ежемесячно уходит порядка 4,5 т бумаги.

В Минске в электронном виде квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 10 тыс. столичных жителей. "Услуга с каждым годом становится все более востребованной. Заказ извещений онлайн упростит переход на электронный формат. Функционал личного кабинета и дальше будет обновляться, расширяться, ориентируясь на потребности жителей", - отметила Оксана Головацкая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане могут онлайн заказать извещения об оплате ЖКУ в электронном виде, воспользовавшись сайтом Единого расчетно-справочного центра...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске теперь гораздо проще перейти на электронные жировки, чтобы экономить бумагу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика