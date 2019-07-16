«Приняли аврально». У чиновников спросили, не противоречит ли конституции «тунеядский» декрет

Источник материала: Виртуальный Брест

Независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) обратился к властям с вопросом, соответствует ли конституции президентский декрет № 3 по содействию занятости населению. «В Палате представителей не видят оснований для обращения в Конституционный суд по поводу конституционности декрета № 3, а Совет Республики не стал даже рассматривать его по существу», — сообщают в РЭП.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Александр Лукашенко 25 января 2018 года подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Новый документ, который вносил изменения в «тунеядский» декрет № 3, отменял налог для незанятых в экономике. При этом власти решили , что иждивенцы будут оплачивать ЖКУ по экономически обоснованным тарифам (при условии, что у них есть в собственности жилье).

Представители РЭП направили запрос чиновникам, соответствует ли конституции декрет по незанятым в экономике.

«Ввиду отсутствия на практике спорных вопросов, связанных с отнесением граждан к категориям „занятые/незанятые“, на наш взгляд, введение в законодательство определения термина „незанятые граждане“ представляется излишним, <…> полагаем, что оснований для обращения в Конституционный суд Республики Беларусь с целью признания пункта 5 Декрета № 3 не соответствующим Конституции Республики Беларусь не усматривается», — приводят в РЭП ответ председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамары Красовской.

В РЭП отмечают, что писали в своем запросе о том, что конституция не предусматривает такого юридического понятия, как «трудоспособные граждане, не занятые в экономике» и необходимость «оплаты такой категорией граждан потребляемых услуг ЖКХ по специально устанавливаемым тарифам не основана на нормах основного закона нашей страны».

В Совете Республики не стали рассматривать обращение по существу, а из Совмина и Верховного суда еще не пришли ответы, отмечают в РЭП.

— Декрет приняли аврально, без широкого обсуждения с общественностью, — поясняет исполняющая обязанности председателя РЭП Зинаида Михнюк. — Международная организация труда констатировала, что в декрете содержатся элементы принудительного труда, сам декрет унижает человеческое достоинство. Палата представителей, вместо того чтобы воспользоваться своим правом и инициировать рассмотрение декрета на конституционность, дает нам очередную отписку, тем самым демонстрирует собственное бессилие.

По мнению Зинаиды Михнюк, «власти даже не выполняют принятый декрет»:

— В стране не создаются новые рабочие места, позволяющие «не занятым в экономике» гражданам получать хотя минимальную зарплату, — отмечает представитель РЭП.

В Конституционном суде ранее, еще до отмены налога на тунеядство, отмечали , что введение этого сбора соответствует конституции.

Напомним, ранее депутат Бобруйского горсовета предложил просчитать экономический эффект от полного возмещения ЖКУ незанятыми в экономике и сравнить его с затратами на создание базы и выявление таких граждан.