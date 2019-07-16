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К 75-летию Победы Беларусь и Россия выпустят несколько совместных кинопремьер
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Киностудии «Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали соглашение о сотрудничестве в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов, сообщает
Среди совместных проектов такие фильмы, как «Судьба диверсанта»
Ранее стало известно, что к 75-летию Победы в Волгограде
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Среди совместных проектов такие фильмы, как «Судьба диверсанта» режиссера Дмитрия Астрахана и анимационный фильм «263 ночи».
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