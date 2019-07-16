К 75-летию Победы Беларусь и Россия выпустят несколько совместных кинопремьер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Киностудии «Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали соглашение о сотрудничестве в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов, сообщает ТАСС . В 2020 году в рамках сотрудничества выйдут несколько совместно снятых картин, приуроченных к 75-летию Победы.

«У Санкт-Петербурга и Минска есть много общего для создания совместных историй. Для меня важно это соглашение тем, что мы сможем объединить творческий потенциал, потенциал идей, сценарный, режиссерский, потому что мы все нуждаемся как раз в каких-то новых нестандартных подходах», – заявил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Крачевский.

Среди совместных проектов такие фильмы, как «Судьба диверсанта» режиссера Дмитрия Астрахана и анимационный фильм «263 ночи». Помимо этого, «Беларусьфильм» в сотрудничестве с Тимуром Бекмамбетовым занимается съемками киноленты «Уроки персидского», действие которой также разворачивается в годы Второй мировой войны.