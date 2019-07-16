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В Минске реконструировали партизанский парад
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня отметили 75-ю годовщину первого в истории парада партизан, который прошел в освобожденном Минске, передает телеканал «МИР 24».
В нем приняли участие 30 партизанских бригад, в колонне прошли более 30 тысяч человек. До Великой Победы оставалось еще десять месяцев. Этим шествием белорусские партизаны хотели показать силу духа, а дни врага уже были сочтены.
Знаменательный день вспоминали сегодня реконструкторы, которые чеканили шаг по городским улицам. Как и в то время один из главных героев парада – козел по кличке Малыш.
В музее разместилась временная экспозиция к 75-летию освобождения Беларуси. Отдельный раздел посвящен партизанскому параду. Среди экспонатов – знамена отрядов, личные вещи бойцов и фотографии.
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Семьдесят пять лет назад в нем приняли участие 30 партизанских бригад, в колонне прошли более 30 тысяч человек.
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