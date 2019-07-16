В Минске реконструировали партизанский парад

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня отметили 75-ю годовщину первого в истории парада партизан, который прошел в освобожденном Минске, передает телеканал «МИР 24».

В нем приняли участие 30 партизанских бригад, в колонне прошли более 30 тысяч человек. До Великой Победы оставалось еще десять месяцев. Этим шествием белорусские партизаны хотели показать силу духа, а дни врага уже были сочтены.

Знаменательный день вспоминали сегодня реконструкторы, которые чеканили шаг по городским улицам. Как и в то время один из главных героев парада – козел по кличке Малыш.

«Особое внимание необходимо было обращать на выправку партизан, на опрятность, подтянутость. У всех должна быть хорошая стрижка и бритье. Конечно, партизаны не могли этого обеспечить. У них была совсем разная форма. Но они, когда проходили рядом с трибуной, где находилось руководство Республики и партизанского движения, старались, как и солдаты регулярной армии, чеканить шаг», – рассказала ведущий научный сотрудник музея Истории Великой Отечественной войны Мария Гореликова.



В музее разместилась временная экспозиция к 75-летию освобождения Беларуси. Отдельный раздел посвящен партизанскому параду. Среди экспонатов – знамена отрядов, личные вещи бойцов и фотографии.