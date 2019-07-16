Молодежь России и Беларуси приняла участие в Форуме регионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Санкт-Петербурге стартовал Форум регионов России и Беларуси. Панельные сессии прошли на площадке «Молодежь за Союзное государство». Участники приняли стратегию развития молодежной политики двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

Молодежные организации России и Беларуси активно сотрудничают, устраивают совместные выезды и конференции. В следующем году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет запущен агитпоезд Брест-Владивосток.

«Великая Отечественная война началась в Бресте, а закончилась Вторая мировая на Дальнем Востоке. Будет символично, если этим поездом дружбы проедут молодые люди, которые знают о той войне лишь по учебникам и рассказам», – отметил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Форум регионов проводится шестой раз. В этом году в нем участвуют все субъекты Беларуси и больше 70 субъектов Российской Федерации.

