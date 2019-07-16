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Молодежь России и Беларуси приняла участие в Форуме регионов
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге стартовал Форум регионов России и Беларуси. Панельные сессии прошли на площадке «Молодежь за Союзное государство». Участники приняли стратегию развития молодежной политики двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».
Молодежные организации России и Беларуси активно сотрудничают, устраивают совместные выезды и конференции. В следующем году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет запущен агитпоезд Брест-Владивосток.
«Великая Отечественная война началась в Бресте, а закончилась Вторая мировая на Дальнем Востоке. Будет символично, если этим поездом дружбы проедут молодые люди, которые знают о той войне лишь по учебникам и рассказам», – отметил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.
Форум регионов проводится шестой раз. В этом году в нем участвуют все субъекты Беларуси и больше 70 субъектов Российской Федерации.
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Организации двух стран активно сотрудничают, устраивают совместные выезды и конференции.
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