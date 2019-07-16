Источник материала: Новости Волковыска

Какие права есть у пассажиров такси, и какие требования законодательство предъявляет к водителям такси? Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Пассажир имеет право:

на информацию об услугах, а также об их исполнителях;

на надлежащее качество и безопасность услуг;

провозить с собой бесплатно других пассажиров;

требовать от водителя автомобиля-такси движения по кратчайшему маршруту к пункту назначения;

при оформлении заказа на поездку получать информацию об ориентировочной стоимости услуг;

отменить ранее сделанный заказ не позже чем за 30 минут до установленного времени прибытия автомобиля-такси.

Потребитель вправе отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги такси с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром.

В салоне автомобиля-такси на видном для пассажира месте должна находиться информационная табличка, содержащая:

наименование и телефон диспетчера такси (если автомобильные перевозки выполняются с использованием его услуг);

используемые тарифы для данного автомобиля: тариф за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, посадки, простоя, заказа такси по телефону, иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами.

Гражданам рекомендуется при посадке в такси знакомиться с этой информацией.

Кроме того, в салоне автомобиля должны находиться:

визитная карточка, содержащая сведения о водителе и его фотографию;

информация о наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве), месте нахождения (месте жительства) и контактных телефонах перевозчика.

В случае отсутствия перечисленной информации (недоведения ее до сведения потребителей) или несогласия пассажира с объявленной ценой услуги (например, не устраивает стоимость посадки) пассажир имеет право до начала поездки отказаться от использования услуги такси.

Размер платы за проезд определяется по кассовому суммирующему аппарату, совмещенному с таксометром на основании установленных тарифов за подачу автомобиля по заказу, посадку (исходя из затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади и др.), 1 км оплачиваемого пробега и 1 час оплачиваемого простоя или движения автомобиля-такси со скоростью, меньшей отношения тарифа за 1 час оплачиваемого простоя к тарифу за 1 км оплачиваемого пробега.

Водителю автомобиля-такси запрещается:

перевозить пассажиров с неисправным или выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром (за исключением такси, заказанных с использованием электронной информационной системы);

закрывать кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, и его составные части какими-либо предметами (за исключением такси, заказанных с использованием электронной информационной системы);

требовать от пассажира плату сверх показаний кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром;

производить посадку других пассажиров без согласия клиента, находящегося в салоне такси;

курить во время движения автомобиля.

Справочно

Взаимоотношения, возникающие между потребителем и перевозчиком, осуществляющим перевозки пассажиров автомобилями-такси, регулируются Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров Беларуси от 30 июня 2008 г. № 972, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом и Законом от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».