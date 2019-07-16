Источник материала: Новости Волковыска

Волковысская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что сезон охоты на бекаса открывается со второй субботы июля и продлится по вторую субботу августа.

Добывать разрешено животных любого пола и возраста в светлое время суток. Разрешенный способ охоты — ружейный с подхода только с охотничьими собаками. С одной легавой собакой, спаниелем, ретривером разрешено охотиться до трех охотников. Разрешено гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных только дробью.

При охоте в охотничьих угодьях Волковысского, Свислочского, Берестовицкого БООР, ГЛХУ «Волковысский лесхоз» охотники могут встретить и других представителей водно-болотных птиц, но охотиться в июле — начале августа можно только на бекаса.

Бекас один из ярких представителей болотной дичи. Птица принадлежит к отряду ржанкообразных и по размеру сравнима с дроздом или дятлом. Отличительной чертой бекаса является прямой длинный клюв, составляющий треть длины тела. Самки и самцы по окрасу почти не отличаются. У бекаса светлое брюшко и пестрый верх из перьев трех цветов – черного, белого и рыжего. Передвигаться по болоту ему помогают высокие ноги. Размах крыльев – до 45 см.

Бекас обитает вблизи топких и вязких берегов водоемов, покрытых осокой и кустарниками, где и питается различными беспозвоночными. Передвигается преимущественно на ногах, используя крылья лишь в случае опасности. При этом отлично умеет плавать и даже нырять, что также используется при добыче пищи. Активность птиц достигает пика в вечерние сумерки и ночью.

В брачный период бекасы образуют пару на весь сезон. В мае самка на сухом месте в болоте устраивает гнездо — небольшую ямку, выстланную сухой травой. В гнездо она откладывает обычно четыре пестрых яйца и высиживает их в течение 18-20 дней. Самец не принимает участия в заботе о потомстве, но обеспечивает безопасность, держась поблизости. Вылупившиеся из яиц птенцы покидают гнездо вместе с матерью, отправляясь на поиски пищи. Потомство быстро развивается и очень скоро становится самостоятельным.

Перед отлетом на юг птицы сильно жиреют, становятся менее подвижными, в результате чего ближе подпускают к себе охотника и собаку. Таким образом, охота на бекаса с легавой является основным способом охоты на эту птицу. Как правило, рано утром на рассвете охотник с собакой приходит в места, где обитают бекасы. Охотник идет по угодьям, стараясь держать направление против ветра, и пускает собаку в поиск. Собака, работая впереди охотника, обыскивает угодья, стремясь взять на чутье затаившегося в траве бекаса. Почуяв его, собака переходит с поиска на потяжку и замирает на стойке, определив место нахождения птицы. Хозяин подходит к собаке сзади и отправляет ее на подводку. Цель подводки – заставить бекаса взлететь.

Взлет бекаса стремителен. Сразу после взлета птица делает несколько зигзагообразных рывков, удалившись на относительно безопасное расстояние, выравнивает полет. Опытные охотники советуют начинающим сначала изучить на практике особенности полета и прочие повадки птиц, а не пытаться опрометчиво стрелять по ним.

Особенности дупеля

Дупель немного крупнее бекаса и имеет клюв несколько короче и толще. Нижняя часть груди, живот и бока, в отличие от бекаса, испещрены зигзагообразными линиями. В полете характерными отличительными признаками дупеля являются белые окончания кроющих маховых перьев, которые шире и заметнее, чем у бекаса, а на хвосте выделяются почти полностью белые три пары крайних рулевых перьев, которые у бекаса имеют только белые окончания. Дупель, прежде чем взлететь, подпускает на более близкую дистанцию, чем бекас, полет его тяжелее и более прямолинеен. Взлетает он, как правило, молча, тогда как бекас при вспугивании издает резкий вскрик.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь. Совершение данного преступления в соответствии с ч.2 ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается штрафом, лишением права охоты, лишением свободы на срок до трех лет.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ 8 01512 25000(25112).

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции Андрей Белов