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Где дешевле заказывать гаджеты: сравниваем цены Aliexpress и белорусских интернет-магазинов

17.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Где дешевле заказывать гаджеты: сравниваем цены Aliexpress и белорусских интернет-магазинов
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что такое Onliner, 21vek и Aliexpress

Онлайнер, Aliexpress – это крупные маркетплейсы со своей постоянной аудиторией. Также в числе самых популярных площадок у белорусов числится интернет-магазин 21vek. Продажи на маркетплейсах ведут разные, не связанные между собой продавцы.

Это похоже на организованный рынок, где каждый продавец сам назначает цены, торгует и отвечает за свои действия. А сайт только предоставляет «торговые места» и регулирует некоторые отношения покупателей и продавцов.

 
 
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В числе особо популярных площадок выделяются: китайский Aliexpress и белорусские 21vek и Onliner. Сравним их цены.
 
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