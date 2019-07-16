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Где дешевле заказывать гаджеты: сравниваем цены Aliexpress и белорусских интернет-магазинов
Источник материала: Myfin
Что такое Onliner, 21vek и Aliexpress
Онлайнер, Aliexpress – это крупные маркетплейсы со своей постоянной аудиторией. Также в числе самых популярных площадок у белорусов числится интернет-магазин 21vek. Продажи на маркетплейсах ведут разные, не связанные между собой продавцы.
Это похоже на организованный рынок, где каждый продавец сам назначает цены, торгует и отвечает за свои действия. А сайт только предоставляет «торговые места» и регулирует некоторые отношения покупателей и продавцов.
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В числе особо популярных площадок выделяются: китайский Aliexpress и белорусские 21vek и Onliner. Сравним их цены.
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